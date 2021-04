Ubisoft: ex-director di Uber guiderà la riorganizzazione, in seguito agli scandali

Ubisoft ha nominato Anika Grant nuovo CPO della compagnia: si tratta di una parte dello sforzo della società francese di riorganizzare il reparto risorse umane. Grant è un ex-HR Director di Uber e guiderà la riorganizzazione della compagnia in seguito agli scandali legati a comportamenti sessisti di vari leader della compagnia.

Ubisoft ha affermato: "Anika lavorerà sul miglioramento della cultura interna della società e si assicurerà che vi sia sicurezza, rispetto e benessere, permettendo così a ogni membro del team di apprendere, crescere e fiorire." Viene fatto notare che Grant ha "19 anni di esperienza nella gestione delle Risorse Umane in grandi organizzazioni attive in vari settori."

Anika Grant, nuovo CPO di Ubisoft

Grant è stata Global HR Director per Dyson's Global Markets e precedentemente ha lavorato per tre anni in Uber come senior director delle Risorse Umane. Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha affermato: "Sono molto felice di dare il benvenuto ad Anika Grant come nuovo CPO. La sua energia, ottimismo ed esperienza sarà un grande valore aggiunto per permetterci di continuare a evolvere il nostro approccio alle Risorse Umane e la gestione dei talenti interni. Lavorando al mio fianco, la missione di Anika consisterà nell'allineare tutti i nostri team delle Risorse Umane per assicurarci che vi sia una visione forte e condivisa, implementando metodi di lavoro innovativi."

Viene poi spiegato che Grant si focalizzerà anche sul "rafforzamento della cultura interna della società, assicurandosi che i team possano crescere in modo sano in un ambiente che promuova il rispetto, la diversità, l'inclusività e il benessere collettivo."

Tutto questo, come detto, è parte dello sforzo della compagnia per risolvere i problemi interni emersi lo scorso anno, quando molteplici dipendenti hanno svelato di essere stati aggrediti sessualmente, abusati e di aver lavorato in ambienti tossici in vari studios di Ubisoft.

Di recente, abbiamo anche scoperto che il narrative director Darby McDevitt ha lasciato Ubisoft.