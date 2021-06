Elden Ring, teorie sulla storia del gioco

Se c'è una cosa che si nota dall'attesissimo trailer di Elden Ring è la volontà di FromSoftware di rendere la sua prossima creatura il successore spirituale di Dark Souls. Il piano è abbastanza cristallino: il gioco è una mescolanza di fattori vecchi e nuovi, che potrebbe rappresentare una secca evoluzione per l'intero genere dei soulslike o un inaspettato passo falso. Nel caso non vi bastassero le informazioni ottenibili osservando il gameplay a comprenderlo, però, in vostro aiuto viene anche la lore del gioco, rivelata recentemente attraverso il sito ufficiale. C'è poco da girarci attorno, la base di Elden Ring è estremamente simile a quella di Dark Souls, e vi mette nei panni di un Tarnished, un esiliato dalle "Lands Between" (in italiano le hanno tradotte "Interregno"), il cui scopo è recuperare i frammenti dell'Elden Ring che dava prosperità al mondo, e che ora sono proprietà di semidei la cui sete di potere ha dato il via a una devastante guerra. Una premessa particolarmente adatta a un videogioco, per carità, ma anche accomunabile al concept della prima fiamma di Dark Souls, laddove i Tarnished paiono essere poco più di una variante più adatta al background degli Undead. Al di fuori di queste prime, imprecise, informazioni non c'è però molto altro che si possa esplorare, e la combinazione delle capacità di Martin e Miyazaki potrebbe aver dato vita a qualcosa di estremamente più elaborato del solito in tal campo. Oggi cerchiamo di vedere perché.

Perdere la luce Iniziamo da uno degli elementi più evidenti della nuova narrativa: l'albero al centro del mondo. Il suo nome è ErdTree ed è chiaramente ispirato da Yggdrasill, l'albero del mondo della mitologia nordica. Anche qui la salute dell'albero è fondamentale per il benestare del pianeta, la differenza però è che l'ErdTree nasce proprio dell'Elden Ring, e la rottura dell'anello ha dato il via a una serie di eventi catastrofici culminati nello Shattering, la guerra tra semidei di cui parlavamo nell'intro. Il fatto che il nome del conflitto indichi una disgregazione non è peraltro solo una trovata ad effetto: qualunque cosa sia accaduta ha effettivamente devastato l'ambiente. Il trailer mostra in molte scene rovine, piane percorse da ferite indelebili nella terra, ponti distrutti, e quant'altro. Inoltre nel video viene precisato come l'ordine aureo sia collassato, a indice del fatto che l'anello fosse il mezzo attraverso cui questo ordine veniva imposto. Non è impossibile che ancora una volta la raccolta dei frammenti dell'anello possa portare alla ripartenza di un ciclo di qualche tipo, plausibilmente legato a quella "Volontà Superiore" che avrebbe abbandonato tutti dopo lo Shattering. Ora, se tanto ci dà tanto, non è così scontato che questa volontà superiore abbia una natura necessariamente positiva. Miyazaki dopotutto è da sempre influenzato da Berserk, e dal ribaltamento della figura divina che tanto viene sfruttato nella narrativa giapponese. Non saremmo sorpresi se anche Elden Ring avesse scelte capaci di portare il giocatore a un totale rifiuto di tale forza celeste, dato che il nostro alter ego è comunque un "Tarnished", e quindi parte di un popolo che è stato abbandonato da tale grazia forse prima ancora che il conflitto partisse. Sarebbe interessante poi se, visto l'apparente misto di mitologia nordica e celtica che pare muovere il tutto, ci fossero collegamenti tra i Tarnished (o gli stessi lord) e una sorta di rielaborazione dei Tuatha dé Danann: mitologico popolo irlandese dalla natura divina.