Nvidia interromperà il supporto ai driver per Win 7 e 8 ad ottobre

Nvidia ha annunciato ufficialmente che a partire da ottobre smetterà di supportare Win 7 e 8. Questo nuovo dire che a partire dalla fine di quest'anno il colosso della tecnologia si dedicherà esclusivamente a pubblicare driver e aggiornamenti per Windows 10 e al suo eventuale seguito.

Si tratta di una notizia che non dovrebbe sorprendere, dato che la stessa Microsoft ha già terminato il supporto per Windows 7 e 8, mentre quello per Win 8.1 terminerà nel 2023. "La maggioranza dei nostri clienti è già passata a Windows 10" ha detto la compagnia. "Per assicurare alla clientela la migliore esperienza in fatto di sicurezza, supporto e funzionalità, da adesso Nvidia si contenterà sul sistema operativo Windows 10."

Nonostante Windows 7 sia ancora utilizzato in alcune parti del mondo, Win 10 è su 1,3 miliardi di dispositivi attivi. La stima di coloro che ancora utilizzano la vecchia versione di Windows nel mondo è pari al 15%, che scende drasticamente se si guardano i dati Steam (2%). Un dato che dà ragione a Nvidia.

Le ultime nate di casa Nvidia tra pochi mesi supporteranno solo Win 10

Tutto questo senza considerare che il prossimo ottobre Microsoft potrebbe lanciare Windows 11.