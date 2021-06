Xbox Game Pass: Fallout 3, The Evil Within 2 e Doom potrebbero arrivare presto

Secondo dei recenti rumor diffusi da Aggiornamenti Lumia, un account cha scandaglia i meandri del Microsoft Store per scovare delle novità prima del tempo, il colosso di Redmond e Bethesda potrebbero aggiungere presto al catalogo Xbox Game Pass tre capolavori del calibro di Fallout 3, The Evil Within 2 e Doom.

In seguito all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft ci si aspettava che tutto il catalogo del publisher americano sarebbe stato aggiunto immediatamente all'Xbox Game Pass. In realtà, però, non è andata così ed alcuni dei più celebri giochi di Bethesda non sono ancora comparsi all'interno dell'abbonamento.

Secondo Aggiornamenti Lumia, un account piuttosto affidabile che ottiene le sue informazioni scandagliando il Microsoft Store, presto saranno colmate alcune delle lacune più evidente. Secondo il ruor saranno aggiunti "presto" Fallout 3, The Evil Within 2 e Doom al catalogo Xbox Game Pass. Il leak non dice quando o a che ora questo avverrà, ma scommettiamo che la conferenza E3 2021 di Xbox e Bethesda sia il momento nel quale l'annuncio sarà fatto. Se il rumor si rivelasse fondato, ovviamente.

Cosa ne pensate di queste aggiunte al già ottimo catalogo Xbox Game Pass?