Windows 11 sarà svelato il 24 giugno? Microsoft inserisce diversi indizi nei comunicati

Poi data un'occhiata all'immagine qua sopra. Non notate nulla di strano? Esatto, la luce che arriva dalla finestra forma un 11. La versione animata di questa immagine fa capire che Microsoft ha ignorato volutamente la riga orizzontale.

Per quanto riguarda gli indizi si potrebbe cominciare dall'orario di inizio della conferenza, ovvero le 11 Eastern Time, che non è quello utilizzato solitamente da Microsoft.

Innanzitutto è lo stesso CEO di Microsoft Satya Nadella ad aver detto che Win 10 fosse pronto al pensionamento. La versione con il nome in codice "Sun Valley" lo avrebbe sostituito, essendo molto ricca di novità.

Nei giorni scorsi Microsoft ha annunciato un nuovo grande evento il 24 giugno alle 17 nel quale svelerà il prossimo grande aggiornamento di Windows 10. A questo punto, però, sembra che l'update sarà talmente grande da spingere il colosso di Redmond a cambiare il nome del suo sistema operativo in Windows 11 . A suggerire l'idea sono anche alcuni indizi disseminati dalla stessa Microsoft in questi giorni.

Infine diverse persone di Microsoft, parlando del nuovo aggiornamento, si sono sempre espresse in maniera molto entusiastica nei confronti di questo update. Nadella ha detto che è uno degli aggiornamenti di Windows più importanti del secolo, Ysuf Medhi, VP Corporate di Microsoft, ha detto che è non era così emozionato per una nuova versione del sistema operativo dai tempi di Windows 95.

Cosa ci sarebbe di meglio di un cambio di numero per sottolineare questa nuova versione del software?