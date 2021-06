PlayStation Store, Ratchet & Clank: Rift Apart e Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Una settimana all'insegna della next-gen su PlayStation Store: sono arrivati Ratchet & Clank: Rift Apart e Final Fantasy 7 Remake Intergrade, ma non solo.

Il PlayStation Store non è mai stato next-gen come questa settimana, che vede il debutto su PS5 dello strepitoso titolo di Insomniac Games, Ratchet & Clank: Rift Apart, nonché dell'atteso Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che fra le altre cose include il DLC INTERmission. Non si tratta tuttavia delle uniche uscite di questi giorni: sono disponibili anche la remaster Ninja Gaiden: Master Collection, lo slasher medievale in prima persona Chivalry 2, il picchiaduro a incontri Guilty Gear - Strive- e infine il terzo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot, Trunks: The Warrior of Hope.

Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet & Clank: Rift Apart, il protagonista in una posa plastica. Dopo il grande successo di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, i ragazzi di Insomniac Games hanno fatto nuovamente centro con un'esclusiva strepitosa. Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5, 79,99 euro) è infatti un vero e proprio gioiellino, un'avventura coloratissima e visivamente ispirata che trae grande vantaggio dalle capacità tecniche di PlayStation 5. Oltre all'ottima implementazione del ray tracing, il gioco introduce infatti l'originale meccanica dei varchi dimensionali che consente di cambiare in un attimo l'interno scenario, resa possibile dal velocissimo SSD della nuova console Sony. Non mancano tuttavia aspetti prettamente ludici e strutturali a confermare la bontà del progetto, fra nuovi personaggi e situazioni altamente spettacolari.

Final Fantasy VII Remake Intergrade Final Fantasy VII Remake Intergrade, Cloud Strife. Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5, 79,99 euro) sfrutta le capacità della nuova console Sony per offrirci due differenti modalità grafiche, 4K e 30 fps oppure una risoluzione inferiore e 60 fps, nonché svariati miglioramenti per quanto concerne texture ed effettistica che rendono ancora più dettagliato e affascinante lo scenario di Midgar e i personaggi che si muovono al suo interno. Alla corposa campagna che già conosciamo si aggiunge inoltre la novità del DLC Episode INTERmission, in cui potremo controllare Yuffie nell'ambito di un'avventura che si svolge parallelamente agli eventi del gioco principale, ma che non brilla per durata e alla fine dei conti non aggiunge moltissimo all'esperienza.

Ninja Gaiden: Master Collection Ninja Gaiden: Master Collection, Ryu Hayabusa dopo un atterraggio da supereroe. L'iconica trilogia action targata Team Ninja torna con una raccolta rimasterizzata, Ninja Gaiden: Master Collection (PS4, 39,99 euro), che include in un'unica soluzione Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, tutti dotati di una grafica ad alta risoluzione e il tradizionale frame rate a 60 fps per un gameplay di grande precisione. Requisiti fondamentali per sopravvivere alle spietate missioni del ninja Ryu Hayabusa, impegnato a salvare il mondo da un'invasione di demoni che lo porta a visitare varie location e ad affrontare nemici sempre più forti, nonché enormi e potentissimi boss. Caratterizzato da un grado di difficoltà decisamente hardcore, il pacchetto si pone come un acquisto irrinunciabile per i nostalgici di Ninja Gaiden.

Chivalry 2 Chivalry 2, una sequenza da una battaglia. Chivalry 2 (PS5 e PS4, 39,99 euro) ci catapulta ancora una volta nelle atmosfere dello slasher medievale sviluppato da Torn Banner Studios, in cui dovremo vestire la pesante armatura di un soldato e partecipare a frenetiche battaglie su larga scala, a base multiplayer, per un totale di sessantaquattro giocatori. Saremo abbastanza forti e coraggiosi da sopravvivere? Con una serie di classi differenti a cui affidare la nostra progressione, svariate armi e abilità speciali, dovremo padroneggiare le meccaniche di combattimento in prima persona (o terza, se vogliamo), trovare un varco nella difesa dei nostri avversari a affondare fendenti con assoluta furia per contribuire alla vittoria e passare quindi allo scontro successivo.