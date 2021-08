RoboDunk, l'anteprima di un NBA Jam in salsa roguelike tutto italiano

Mostrato a sorpresa durante la Summer of Gaming 2021, RoboDunk viene descritto dal suo creatore Gabriele Liber a, AKA Jollypunch Games, come un "incrocio di NBA Jam e Rogue Legacy, coi robot".

Il secondo album

Una delle folli schiacciate di RoboDunk

In realtà Jollypunch Games non è uno studio debuttante. Su Steam, infatti, ha già pubblicato Fly Punch Boom!, un divertente picchiaduro per quattro giocatori che mescola gli anime, con Dragon Ball. Sotto acidi. Anche in questo caso si tratta di una citazione, in questo caso di una recensione che abbiamo letto sulla pagina Steam del gioco.

Questo per far capire che, nonostante sia un autodidatta laureato in lingue e filosofia cinese con un dottorato all'Università di Pechino, Gabriele Libera ha già dimostrato sia di avere idee (l'ispirazione per il primo gioco è giunta dopo aver visto i combattimenti di Kung Fu Panda 3) sia le capacità tecniche per realizzarle. Senza sottovalutare la capacità di sapersi muovere nell'ambiente, visto che si è autoprodotto i due giochi, oltre che aver raggiunto Geoff Keighley per svelare RoboDunk.

L'unico limite di questo approccio è proprio il fatto che una persona sola, per quanto talentuosa, non è sufficiente per sviluppare giochi di questo tipo in tempi ragionevoli. Soprattutto se è un autodidatta. Per Fly Punch Boom! Jollypunch si è avvalsa della collaborazione di Giorgiost (Jorge Olivares) per le musiche, mentre gli effetti sonori sono stati fatti da NoobSound (Mattia Cozzi e Matteo Giovanardi). Inoltre, essendo stato il suo primo titolo, Gabriele Libera ha dovuto imparare parecchio tutti gli aspetti del game design, come il creare il netcode e le animazioni. Per fare l'infrastruttura online di Fly Punch Boom! ha impiegato un anno di lavoro, cosa che ha reso Jollypunch Games refrattaria nel creare un altro titolo con modalità online.