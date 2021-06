RoboDunk, reveal trailer di questo incrocio tra NBA Jam e Rogue Legacy tutto italiano

Nella giornata di ieri abbiamo scoperto durante la carrellata di indie del Guerrilla Collective RoboDunk. Si tratta di un gioco che viene definito da Jollypunch Games, uno studio di sviluppo con sede a Morbegno, un paesone alle porte della Valtellina, un incrocio tra NBA Jam e Rogue Legacy, coi robot. Gli sviluppatori hanno pubblicato un reveal trailer e qualche immagine del gioco. Scopriamolo assieme.

In realtà non si tratta di un gioco di basket, ma di una simulazione di "schiacciapalla da combattimento" con schiacciate da capogiro, placcaggi potenti e armi esplosive. Non c'è solo un 2v2, ma anche una campagna roguelite in cui ogni partita è diversa durante la quale sbloccare e comprare upgrade permanenti. Anche se muori.

Il gioco è previsto per PC e generiche console e, al momento, non ha una data di lancio, anche se è un beta. Per giocarlo basta una macchina qualunque, basta che abbia una scheda video con almeno 2GB di VRAM. Ma forse sono persino troppi.

A questa pagina Steam potrete trovare tutti i dettagli sul gioco, oltre che mettere RoboDunk nella lista dei desideri. Che ne pensate?