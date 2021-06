Xbox Series S: xScreen è uno schermo che la trasforma in una quasi-portatile

xScreen è uno schermo disegnato per Xbox Series S che presto arriverà su Kickstarter. La sua peculiarità è che si tratta di un accessorio disegnato per rendere la piccola console di Microsoft in una quasi-console portatile. La sua forma compatta, infatti, gli consente di essere attaccato sul retro della console e essere spostato facilmente. Per funzionare, però, c'è sempre bisogno di una presa della corrente.

I creatori di UPspec Gaming hanno disegnato xScreen in modo da fondersi perfettamente con la piccola Xbox Series S. Sia dal punto di vista del design, dato che riprende i colori e le linee della bianca console di Microsoft, sia da quello delle porte e delle funzionalità. Questo schermo, infatti, si aggancia al retro della console e attraverso la presa HDMI acquisisce il segnale video, mentre con la presa USB-c si alimenta. In questo modo sarà necessario il semplice cavo di alimentazione della console per far funzionare Series S e il monitor.

Inoltre sul retro viene lasciato un buco per consentire di accedere facilmente al cavo di alimentazione e allo slot di espansione.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche xScreen fornirà un monitor da 11,6 pollici IPS con una frequenza di aggiornamento da 60hz. Ha integrati due altoparlanti stereo frontali e i controlli per il volume e la luminosità. Le sue dimensioni sono di 295 x 191 x 73mm per 695g di peso.

Il monitor costerà 250 dollari quando arriverà nei negozi. I primi 200 che hanno sostenuto il progetto lo hanno portato a casa con 159 dollari, mentre adesso è a 189 dollari. Trovate tutti i dettagli a questo indirizzo. Il monitor arriverà su Kickstarter a giugno.