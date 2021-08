Elden Ring: nuove spettacolari immagini e dettagli sull'open world di From Software

Elden Ring è protagonista di una nuova serie di immagini e informazioni diffuse in queste ore da From Software, attraverso una presentazione a porte chiuse effettuata per alcune testate, che ha mostrato anche nuove caratteristiche del gameplay.

Una serie di elementi tratti da queste prove è stato raccolto da Nibel su Twitter, come riportato qui sotto, e già segnalano diverse novità interessanti per quanto riguarda il nuovo gioco di From Software, che sembra introdurre davvero qualcosa di diverso rispetto alla meccanica classica dei suoli-like.

Si parla, in particolare, di un open world vero e proprio con la possibilità di spostarsi anche attraverso il fast travel, cosa che sembra indicare la presenza di una mappa veramente ampia, nella quale peraltro è possibile imbattersi in numerosi incontri casuali.

Questo separa alquanto Elden Ring dai Dark Souls, più rigorosamente strutturati su un level design fisso, inserendo elementi di casualità e variazione notevoli. Questa non linearità e apertura si ritrova anche nella possibilità di intraprendere diversi percorsi e arrivare a finali differenti, cosa che indica una notevole possibilità di scelta affidata al giocatore.

Elden Ring avrà un lore particolarmente sviluppato e una base narrativa più prominente rispetto a quelle viste in passato da parte di From Software, e su questo aspetto ovviamente ha giocato un ruolo molto importante la presenza di George R.R. Martin, che ha costruito la base della storia e dell'ambientazione.

Per quanto riguarda gli incontri all'interno dell'open world, viene fatto notare che arcieri e maghi possono combattere anch'essi da sopra i cavalli, creando dunque un maggiore dinamismo negli scontri. Sono presenti inoltre dei Legacy Dungeon che sono separati dall'overworld della mappa: come era stato riferito già in precedenza, si tratta di dungeon strutturati più secondo lo stile tipico dei suoli-like, alquanto staccati dalle dinamiche della mappa in superficie.

In precedenza, è emerso che Elden Ring è ufficialmente "difficile" e non sarà doppiato in italiano, inoltre è comparso su Steam e PlayStation Store, con pagine con sinossi e lista dei desideri.