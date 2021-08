Death Stranding PS5: 10 cose da sapere sulla Director's Cut

L'uscita di Death Stranding: Director's Cut si avvicina a grandi falcate. L'avventura di Sam Porter Bridges arriverà su PS5 il 24 settembre, in una versione riveduta, corretta e ricca di aggiornamenti anche al gameplay. Per farci un'idea di quali migliorie avremo a disposizione abbiamo analizzato l'ultimo video realizzato da Hideo Kojima per la Gamescom 2021, che ci ha permesso di mettere in fila le 10 novità più importanti di Death Stranding: Director's Cut.

Comparto Tecnico Sam è pronto a ripartire su PS5 con Death Stranding: Director's Cut Le migliorie più scontate sono quelle che riguarderanno il comparto tecnico, a partire dalla velocità dei caricamenti, praticamente istantanei su PS5. Si potranno poi scegliere due modalità grafiche: una performance, con risoluzione upscalata a 4K e 60 fotogrammi al secondo; e una fedeltà, con 4K nativi e HDR, ma framerate inferiore. Ci sarà anche l'opzione di visualizzazione Widescreen per avere un aspect ratio di 21:9.

Dualsense Death Stranding: Director's Cut dovrebbe apparire più bello che mai Non si hanno grossi dettagli in merito, ma è confermato che Death Stranding avrà un supporto specifico al feedback aptico e ai trigger adattivi del controller Dualsense. Non vediamo l'ora di sentire sotto le dita tutto il peso e la fatica del gestire i carichi fuori misura di Sam. Diciamo davvero. Supportato ovviamente anche il 3D audio per la gestione degli effetti sonori in cuffia.

Nuovi supporti per consegne Il nuovo stabilizzatore è uno degli strumenti migliorati in Death Stranding: Director's Cut Passando agli aggiornamenti per le meccaniche, avremo a disposizione nuovi elementi utili a garantire una consegna più semplice e sicura. Uno di questi è lo Stabilizzatore di nuova generazione, una sorta di jetpack con tanto di propulsori in grado di ridurre l'impatto all'atterraggio quando saltiamo da altezze elevate. La Catapulta è un vero e proprio cannone in grado di lanciare un carico su lunghe distanze. E no, non farà un botto clamoroso, perché un meccanismo di paracaduti a propulsione permette di evitare danni e persino di aggiustare un po' la mira durante la fase di atterraggio. Anche il nostro collaboratore di fiducia, l'assistente robot, può contare su alcune funzionalità migliorate. Inclusa la possibilità di trasportare carico aggiuntivo o accollarsi direttamente Sam e portarlo in giro mentre pensa a una nuova consegna

Nuove strutture Il fucile Maser è una delle nuove armi di Death Stranding: Director's Cut Ci saranno anche nuove strutture. Un poligono di tiro, per esempio, è stato allestito nei sotterranei del complesso per migliorare le nostre capacità nell'uso delle armi. Anche per prendere confidenza con novità come il fucile Maser, capace di infliggere un effetto stordente ai nemici. I risultati ottenuti al poligono possono poi essere condivisi online, in una classifica che mette a confronto i punteggi dei Sam di tutto il mondo.

Boss In Death Stranding: Director's Cut potremo riaffrontare i boss quando vogliamo Nella stanza privata si potranno inoltre rivivere le boss battle in ogni momento, magari sfruttando le rinnovate meccaniche di combattimento per ottenere risultati migliori. Anche in questo caso, infatti, i nostro punteggi saranno condivisi in una inedita classifica online.

Nuovi brani Sam sa come rilassarsi, anche in Death Stranding: Director's Cut Per rilassarci dopo una giornata faticosa, nel lettore musicale della stessa stanza troveremo otto nuovi brani da ascoltare insieme a Sam. E magari potremo approfittarne anche per scattare qualche nuova foto un po'... artistica.

Nuove missioni Cosa scopriremo nelle nuove missioni di Death Stranding: Director's Cut? Particolarmente interessante l'introduzione di nuove missioni di consegna. Non abbiamo ancora molti dettagli, ma abbiamo visto Sam avventurarsi in un misterioso complesso alla scoperta di qualche scomoda verità. Ne sapremo forse di più all'avvicinarsi dell'uscita, quindi non dimenticate di iscrivervi al canale, cliccando sulla campanellina, per non rimanere troppo indietro nelle consegne.

Circuito di Fragile Il circuito di Fragile in Death Stranding: Director's Cut Difficile da decifrare, e da valutare, l'aggiunta delle corse sul circuito di Fragile. La fisica dei mezzi non è certo quella di Forza Motorsport, ma magari sarà divertente lanciarci in sfide a colpi di giri veloci contro altri Sam di tutto il mondo connessi online e presenti in classifica.

Trick e trac Scatto perfetto con un nuovo trick di Death Stranding: Director's Cut E a proposito di corse, troveremo nuove rampe da salto per superare agilmente vallate e crepacci, oltre a delle opzioni per effettuare trick acrobatici in aria. Che era esattamente quello che abbiamo sempre sperato di poter fare tra una consegna e l'altra.

Upgrade da PS4 L'upgrade a Death Stranding: Director's Cut includerà anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati finora L'upgrade alla versione Director's Cut è possibile solo verso l'edizione Deluxe: costerà 10 euro e permetterà di avere anche alcuni bonus digitali; inoltre i dati di salvataggio di PlayStation 4 saranno trasferibili.