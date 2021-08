GTA 6: attore svela quello che potrebbe essere uno dei personaggi del gioco

L'attore e doppiatore Dave Jackson ha svelato quello che potrebbe essere un personaggio di GTA 6, probabilmente parlandone prematuramente sui social in preda all'euforia. Il personaggio si chiama Captain McClane e dovrebbe essere il capo della polizia.

Il messaggio di Jackson, attualmente rimosso, è abbastanza esplicito nel merito: "Ho appena saputo dai produttori che è ufficiale: interpreterò il ruolo del capo della polizia, il Capitano McClane, nella nuova serie di Grand Theft Auto. Non ho avuto cuore di dir loro che non ho tempo di farlo! Ahah! Magari un gioco mi riposerò! Ne sono certo! Ne sono certo! ahah! Seriamente, è un privilegio lavorare con un gruppo così professionale e divertente. Se siete dei videogiocatori, rimanete sintonizzati..."

Il post di Jackson è interessante per due motivi. Il primo è che ora conosciamo il nome di un potenziale personaggio di GTA 6 (anche se non stupisce troppo che in un titolo simile ci siano dei poliziotti); il secondo è che, se fosse vero, significherebbe che lo sviluppo del gioco prenderà ancora molto tempo, visto che Rockstar Games sta ancora scegliendo gli attori.

Per il resto vi ricordiamo che GTA 6 è un titolo ancora avvolto nel mistero, la cui realizzazione è stata frenata dall'incredibile successo di GTA Online.