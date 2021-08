Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di chocolatcos0 è sia elegante che combattivo

Tifa è senza dubbio uno dei personaggi del mondo videoludico più gettonati tra i cosplayer. In fondo parliamo dell'eroina di Final Fantasy 7, uno dei giochi più apprezzati di sempre e che di recente è tornato alla ribalta prima con il Remake per PS4 e successivamente con la versione Intergrade per PS5. Il cosplay di chocolatcos0, anzi il doppio cosplay, che vi proponiamo oggi è sia elegante che combattivo.

La cosplayer infatti ha deciso di proporre ben due versioni di Tifa differenti. La prima è quella classica con il top bianco e le bretelle, un abbigliamento sportivo e combattivo.

Nell'altra versione invece la cosplayer sfoggia con grazia l'elegante vestito blu che tanto è stato apprezzato dai fan in Final Fantasy 7 Remake.

Indubbiamente in entrambi i casi chocolatcos0 ha davvero fatto centro. Voi quale dei due cosplay preferite?

