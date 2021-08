Splitgate: al via la Stagione 0 con Battle Pass, modalità Contaminazione e nuova mappa

Durante la Opening Night Live di ieri, 1047 Games ha annunciato il lancio a sorpresa della Stagione 0 di Splitgate, lo sparatutto che mescola elementi di Halo e Portal in un mix esplosivo e conta già dieci milioni di download nel primo mese di open beta. La season debutta con il Battle Pass, nuove sfide e ricompense stagionali, una mappa inedita, una nuova modalità e tanto altro ancora.

La Stagione 0 di Splitgate include nuove sfide, sia gratuite che premium. Queste ultime sono disponibili esclusivamente per coloro che acquistano il Battle Pass e più difficili da completare rispetto a quelle giornaliere e settimanali, ma in compenso elargiscono ricompense più sostanziose.

L'altra novità della Stagione 0 di Splitgate è l'introduzione della modalità Contaminazione, nella quale un giocatore contaminato possiede un'arma da mischia e ha l'obiettivo di infettare gli avversari uccidendoli, terminando il round quando tutti gli altri vengono contaminati. I giocatori che vengono infettati si generano e cambiano fazione, guadagnando punti per contaminare il maggior numero di avversari possibile. I giocatori non infetti sono equipaggiati con un fucile e guadagnano punti uccidendo il maggior numero possibile di nemici contaminati. Insomma una modalità decisamente dinamica e ricca d'azione.

Il numero delle mappe di Splitagate ora sale a 20 grazie all'introduzione di Karman Station, che proietta i giocatori in uno straordinario e pericoloso parco giochi galattico ambientato nello spazio. Con un centro esteso ed esposto, la mappa presenta anche una torre da cecchino esterna utile alla squadra di controllo per tracciare i movimenti dei nemici. Ma attenzione, è necessario il lavoro di squadra per superare gli obiettivi nei corridoi e nelle stanze adiacenti.

La Stagione 0 mette a disposizione dei giocatori centinaia di skin esclusive per armi e armature, stendardi, jetpack e altro ancora, oltre a nuovi DLC premium tra cui un nuovo personaggio iniziale e un pacchetto di armi, nonché la Gold Edition con il personaggio più intimidatorio dell'universo di Splitgate, un portale leggendario esclusivo, un jetpack e tanto altro ancora.

Splitgate è stato uno dei tanti protagonisti dello showcase di apertura della Gamescom 2021, ecco tutti gli annunci e i trailer dell'Opening Night Live.