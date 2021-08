Pokémon Unite: Blastoise arriva la prossima settimana

Il roster di Pokémon Unite si prepara ad espandersi ulteriormente. Gli sviluppatori di TiMi infatti hanno annunciato che Blastoise debutterà nel MOBA la prossima settimana, per la precisione mercoledì 1 settembre, andando così a completare il terzetto di starter della prima generazione.

Al momento non sappiamo ancora di preciso in quale ruolo giocherà il massiccio Pokémon d'acqua, tuttavia la clip pubblicata in occasione dell'annuncio su Twitter permette quantomeno di farci un'idea del moveset di Blastoise.

Come possiamo notare dal video il Pokémon può rintanarsi nel suo guscio e ruotare su stesso, proteggendosi dagli attacchi degli avversari e al tempo stesso danneggiandoli. Non manca poi la mossa Surf, con cui si fionda sul malcapitato di turno, e l'iconica Idropompa con i cannoni. Con la Unite Move invece Blastoise emette un potentissimo getto d'acqua mentre ruota su stesso.

Data la stazza e il moveset possiamo ipotizzare che Blastoise rappresenterà la categoria dei Difensori, assieme a Snorlax, Slowbro e Crustle. Ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere pochi giorni.

Come tutti gli altri Pokémon di Unite, per ottenere Blastoise dovrete acquistare la sua licenza nel negozio utilizzando la valuta di gioco. Vi conviene da mettere da parte i risparmi fin da ora dunque, magari consultando la nostra guida su come farmare gli Aeos Coins e le altre valute di Pokémon Unite velocemente.

Oltre a Blastoise, nelle prossime settimane arriveranno anche Sylveon e Mamoswine, insieme alla versione per iOS e Android di Pokémon Unite.