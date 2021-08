Pokémon Unite guida: come ottenere Aeos coins e le altre valute velocemente

In questa guida di Pokémon Unite vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sulle valute di Aeos: a cosa servono e come ottenerle velocemente.

Pokémon Unite semplifica le meccaniche di un genere complesso come quello dei MOBA e le rende accessibili a tutti, al tempo stesso senza tradire la profondità della formula ludica. Bastano poche partite per prendere una discreta confidenza con le basi. Le vere difficoltà nascono tuttavia quando si inizia a navigare nei menu di gioco e si rimane confusi dalle numerose valute di gioco: Aeos coins , Aeos tickets, Holowear tickets, Fashion tickets e Aeos gems. Ognuna di queste serve per acquistare elementi specifici, come ad esempio nuovi Pokémon , e si ottiene in modi differenti.

Aeos coins

Con gli Aeos coins potrete acquistare le licenze per utilizzare nuovi Pokémon

Partiamo con quella che senza dubbio è la valuta più importante di Pokémon Unite: gli Aeos coins. Queste monete servono infatti per l'acquisto delle Unite License presso lo Unite Battle Committee. In pratica per aggiungere nuovi Pokémon ai vostri ranghi. Considerando che una licenza costa dai 6.000 ai 10.000 Aeos coins, racimolarne quante più possibili è fondamentale per essere competitivi. In ogni caso prima di acquistare una licenza rifletteteci bene: ogni Pokémon eccelle in scenari specifici ed è meno performante in altri. Se avete dei dubbi vi consigliamo di leggere la nostra guida ai ruoli di Pokémon Unite, come giocarli e quali scegliere.

Gli Aeos coins servono anche per comprare gli strumenti da far tenere ai vostri Pokémon. Questi sono estremamente importanti, visto che garantiranno dei bonus durante le partite di Pokémon Unite.

Fortunatamente ci sono numerosi modi per ottenere Aeos Coins in Pokémon Unite. Il più semplice è quello di partecipare alle Unite Battles, i match di Pokémon Unite. A fine partita otterrete un piccolo quantitativo di Aeos Coins, con un tetto massimo di 2.100 monete per settimana. Ci teniamo a precisare che questo limite è legato esclusivamente alle ricompense delle Unite Battles, visto che, fortunatamente, ci sono altri metodi per ottenere Aeos coins.

Uno di questi è quello di completare i tutorial di Pokémon Unite. Per accedervi premete il tasto X nel menu principale e selezionate Practice. Ogni tutorial, da quelli base a quelli più avanzati, vi farà guadagnare ben 800 Aeos coins, per un totale di 4.800 monete completandoli tutti. Si tratta di una bella sommetta per iniziare la vostra carriera. Vi consigliamo di affrontare queste lezioni sulle basi di Pokémon Unite in ogni caso: quello che imparerete vi tornerà estremamente utile durante i match.

Gli strumenti possono essere acquistati con gli aeos coins e potenziano i Pokémon in battaglia

Un altro metodo per guadagnare Aeos coins è quello di completare le Daily Missions e le Daily Challenges. I primi sono obiettivi opzionali che si aggiornano di giorno in giorno e che richiedono di soddisfare requisiti piuttosto semplici, come partecipare a una battaglia, vincere un match e così via. Stesso concetto per le Daily Challenges, ma i requisiti sono un po' più particolari, come magari segnare tre goal in una partita o mettere fuori gioco 10 Pokémon avversari. Inoltre tenete sempre d'occhio gli eventi in corso (sezione Events) di Pokémon Unite e quelli che vengono aggiunti periodicamente per eventuali Aeos coins extra. Al momento, completando gli obiettivi opzionali elencati qua sopra potreste ottenere mediamente tra i 1.000 e i 1.500 Aeos coins al giorno.

Un altro metodo per ottenere un piccolo quantitativo extra di Aeos coins è quello di riscattare quotidianamente il bonus per il fair play. Nel menu principale premete il tasto L e andate alla voce "Fair-Play Points". Se il vostro punteggio è di 90 o superiore potrete ottenere degli Aeos coins. Di base partirete con 100 punti, che caleranno ogni qualvolta farete qualcosa di anti-sportivo, come abbandonare una partita in corso o rimanere inattivi a lungo. Insomma, in Pokémon Unite il fair play paga!

Otterrete un bel gruzzoletto di Aeos coins anche per il raggiungimento di determinati Trainer Level. Ad esempio, raggiunto il livello 25 Pokémon Unite vi ricompenserà con ben 950 monete. Potrete visualizzare i bonus per i level up premendo il pulsante R dal menu principale.

Infine, potrete ottenere degli Aeos coins dagli Energy Rewards di Pokémon Unite. Una volta raggiunti 100 punti energia completando partite potrete ottenere una ricompensa casuale, che varia tra oggetti per la personalizzazione del vostro avatar e valute di gioco, come per l'appunto gli Aeos coins. Va da sé che questo è sicuramente il metodo meno consistente per racimolare questa valuta, visto che si basa tutto sul fattore fortuna.