Pokémon Unite: Sylveon e Mamoswine stanno per arrivare

Il meta di Pokémon Unite a breve potrebbe subire degli scossoni, TiMi infatti ha annunciato che a breve il roster del MOBA si espanderà con due new-entry: Sylveon e Mamoswine.

Durante il Pokémon Presentes di ieri Nintendo ha annunciato che il MOBA in salsa Pokémon arriverà su dispositivi iOS e Android a settembre. Nel frattempo gli sviluppatori continuano a supportare la versione Nintendo Switch che per l'appunto riceverà due nuove reclute, che possiamo ammirare in azione nella breve clip del tweet sottostante.

Sylveon è l'evoluzione di tipo Folletto di Eevee ed è apparso per la prima volta in Pokémon X e Y. Mamoswine invece è un Pokémon di tipo Ghiaccio/Terra ed è l'evoluzione finale del paffuto Swinub. Non sappiamo ancora a quale ruolo apparteranno, ma data la stazza e la scarsa mobilità Mamoswine potrebbe essere un Difensore. Sylveon invece con la sua eleganza e agilità potrebbe rientrare benissimo nella categoria dei Velocisti, ma anche quella dei Tuttofare sembrerebbe azzeccata.

Al momento TiMi non ha annunciato quando i due Pokémon debutteranno nel MOBA. Di recente Blissey si è unita al roster in qualità di Supporto, quindi probabilmente dovremo attendere qualche settimana.

