Pokémon Unite, update del 18 agosto: modifiche e dettagli dell'aggiornamento

Pokémon Unite si aggiorna con un nuovo update in arrivo domani, 18 agosto 2021, che modificherà diversi aspetti del gioco, apportando anche delle variazioni al bilanciamento in modo da equilibrare meglio gli scontri con modifiche alle varie creature.

Come abbiamo visto, tra le novità principali c'è l'arrivo di Blissey tra i Pokémon Supporto, ma oltre a questo sono previste numerose modifiche al gioco. Potete trovare l'elenco ufficiale e completo dei cambiamenti effettuati dall'update del 18 agosto a questo indirizzo sul sito ufficiale di Pokémon Unite.

Tra le variazioni più evidenti, si registra un certo depotenziamento per Snorlax, che subisce forse il principale nerf di questo aggiornamento, ma anche Greninja vede limitata la potenza di Smokescreen, mentre Water Shuriken e Double Team ottengono un incremento di potenza.

Anche Slowbro ottiene in questo modo un misto di potenziamenti e depotenziamenti, mentre Garchomp e Crustle sono protagonisti entrambi di buff generali, ovvero qualche incremento deciso nell'efficacia, laddove Avalugg ha ricevuto qualche limitazione in più.

Insomma, si tratta di un misto di buff e nerf che porta a un nuovo bilanciamento generale per Pokémon Unite, in attesa di vedere il nuovo Blissey in azione e le nuove aggiunte che sicuramente arriveranno a ritmo regolare nel prossimo periodo. Per saperne di più sul nuovo MOBA per Nintendo Switch, vi rimandiamo alla recensione di Pokémon Unite.