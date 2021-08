Tales of Arise: vediamo uno spot giapponese di 30 secondi

Bandai Namco ha pubblicato uno spot giapponese di 30 secondi di Tales of Arise per promuovere l'imminente lancio. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del nuovo capitolo della più importante saga di giochi di ruolo giapponesi tra quelle dello storico editore.

Il filmato, pur non mostrando molto di nuovo, è particolarmente bello anche grazie alla partecipazione della cantante Ayaka con il suo brano "Blue Moon". Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di Tales of Arise in cui abbiamo scritto:

Non c'è dubbio che i valori produttivi alla base di Tales of Arise siano enormi se paragonati ai capitoli precedenti, quindi un po' infastidisce vedere ancora un attaccamento quasi morboso alle limitazioni tipiche della serie in certi aspetti. Ciò detto, il sistema di combattimento è veloce, spettacolare e profondo, e il gioco graficamente è spanne sopra a tutto ciò che lo ha preceduto. Se la narrativa avrà il giusto valore, e la campagna risulterà ben strutturata, potremmo avere per le mani il miglior esponente della serie, e non è dir poco. Speriamo in bene.

Per il resto vi ricordiamo che Tales of Arise sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X e S e Xbox One. Una demo console è prevista per il 18 agosto 2021.