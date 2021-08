Tales of Arise: demo in arrivo ad agosto, data di uscita fissata

Tales of Arise avrà presto una demo che consentirà di provare una versione introduttiva per l'atteso JRPG da parte di Bandai Namco, ovviamente gratuita e in arrivo per il 18 agosto 2021 su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Sarà dunque possibile provare la demo di Tales of Arise su praticamente tutte le piattaforme previste per l'uscita del gioco tranne il PC, seguendo quello che sembra essere un trend in particolare per alcuni publisher nipponici, forse timorosi di eventuali situazioni di data mining sui file della versione di prova che possono portare a svelare informazioni e dettagli segreti sul gioco definitivo.



In ogni caso, gli utenti PlayStation e Xbox potranno scaricare la demo di Tales of Arise il 18 agosto, dunque a partire dalla prossima settimana, su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, con ulteriori informazioni in arrivo per quanto riguarda i contenuti previsti per la versione di prova e le dimensioni richieste per il download.

Qualche idea sui contenuti che potremmo trovare nella demo di Tales of Arise può arrivare proprio dal recente provato che abbiamo pubblicato in queste ore: nello speciale dedicato alle prime ore dell'atteso e promettente JRPG di Bandai Namco, Aligi Comandini spiega qualcosa di quello che ci si presenterà davanti all'inizio del nuovo capitolo.

La storia di Alphen e Shionne, i due protagonisti di Tales of Arise, viene raccontata in quello che sembra essere uno dei capitoli più ambiziosi della lunga e celebre serie di Bandai Namco, che si presenta come evoluzione sostanziale della base storica sia sul fronte tecnico che su quello del gameplay. Qualche giorno fa erano emersi nuovi dettagli su longevità, DLC e trama.