Tales of Arise, provate le prime ore dell'atteso e promettente JRPG di Bandai Namco

E va detto, se c'è una serie in grado di fare quel passaggio si tratta proprio di Tales of, dato che - seppur con i dovuti alti e bassi - vanta parecchi titoli memorabili tra le sue fila ed è stata praticamente sempre osannata per il gameplay action ben calcolato oltre che per la capacità di sapersi evolvere di capitolo in capitolo.

Tales of Arise ha fatto molto più rumore di quanto potessimo aspettarci. Eppure, se si analizza la cosa con un occhio rivolto al passato, ha tutto perfettamente senso: primo gioco della serie capace di fare un vero balzo qualitativo dal punto di vista tecnico, è stato accolto dalla fanbase storica come una sorta di messia del marchio, plausibilmente capace di porlo sullo stesso livello di saghe ben più blasonate dopo anni di appartenenza alla nicchia dei JRPG "per grandi appassionati".

Una trama già vista, ma comunque epica

Tales of Arise: le mappe estese hanno tutto un altro impatto

Il background narrativo di Tales of Arise in realtà è vittima di una strana dualità: da una parte la premessa è interessante e ha enorme potenziale se ben gestita; dall'altra tutto gira attorno a dei cliché abbastanza comuni, che potrebbero avere sviluppi originali, ma non possono certo venir sviscerati nelle poche ore da noi giocate. Alla base di questo JRPG, comunque, c'è un avvincente conflitto tra popoli, con il pianeta Dahna ormai da decenni sotto il dominio dei potenti renani giunti da un altro mondo con tecnologie avanzate e la capacità di utilizzare poderose magie chiamate artes.

Voi interpretate Alphen, un misterioso ragazzo che ha perso la memoria e si ritrova ai lavori forzati in uno dei campi di lavoro di Balseph, potente e violentissimo generale renano. Il nostro non ha idea di come sia finito lì; sa solo di esserci arrivato con una maschera di ferro che non può in alcun modo levarsi (ma attraverso cui può vedere, per qualche strano motivo), e di non percepire alcun dolore.

L'amnesia è un espediente narrativo abusato fino allo sfinimento, ma come detto può portare a sviluppi davvero brillanti se gestito a dovere. È dopotutto cristallino come l'identità di Alphen sia uno degli elementi più importanti della trama del gioco, e siamo sinceramente curiosi di capire come eventuali colpi di scena saranno introdotti. In più, all'identità del protagonista si accompagna anche la storia di Shionne: una misteriosa ragazza capace di infliggere dolori atroci (involontariamente) a chiunque la tocchi, che entra nella vita di Alphen all'improvviso e dà il via a un'immancabile catena di eventi e catastrofi che lo portano a fuggire da un'eterna schiavitù.

I due personaggi principali, nel complesso, paiono ben delineati e i dialoghi tra loro sono spesso divertenti e ben gestiti; nei Tales gli scambi tra personaggi sono da sempre una colonna portante della storia, ed è bello vederli ricomparire anche qui, sia in forma classica che con alcune scene d'intermezzo aggiuntive quando ci si accampa. Il prologo funziona dal punto di vista della storia, seppur non vi siano momenti straordinariamente scioccanti né trovate più originali della media. Nel complesso Tales sembra infatti essere un JRPG desideroso di raccontare nel dettaglio il suo universo, data la complessità del conflitto tra renani e dahnani, e la volontà di caratterizzare dettagliatamente molteplici comprimari (cattivi compresi).