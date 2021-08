Pokémon: il cosplay di Misty firmato win_winry è da spiaggia

Pokémon è ancora una serie molto utilizzata come fonte d'ispirazione dai cosplayer, questo perché nonostante i personaggi umani siano forse meno carismatici delle creature, alcuni allenatori sono entrati a far parte della cultura popolare e tra questi la mitica Misty è sicuramente una delle più gettonate, come vediamo in questo cosplay dell'ottima win_winry_.

Misty è uno dei personaggi storici della serie animata e dei videogiochi essendo presente fin dalla prima serie e ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta della capopalestra di Celestopoli, che decide di seguire Ash Katchum nelle sue avventure diventando subito una dei più grandi compagni di avventure del protagonista, a partire dalla prima stagione ambientata nella regione di Kanto.

Misty è un'allenatrice specializzata in pokémon di tipo acqua e anche per questo si può prestare particolarmente bene alle reinterpretazioni a tema estivo, come il cosplay qui presente. La Misty di win_winry_ in questa interpretazione si presenta pronta per la spiaggia, come dimostra in maniera piuttosto chiara l'ambientazione marinara circostante, oltre al top decisamente più "estivo" dello standard.

Per il resto, non mancano le caratteristiche originali del personaggio a partire dalla iconica capigliatura appariscente, nonché gli abiti tipici di Misty nella sua versione più classica con maglietta gialla e pantaloncini di jeans corti.