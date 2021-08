Nintendo Indie World, annunciato il nuovo evento di presentazione su Nintendo Switch

Nintendo ha annunciato una nuova puntata del suo evento Nintendo Indie World, ovvero le presentazioni interamente dedicate ai giochi indie per Nintendo Switch, che in questo caso è fissato per domani, mercoledì 11 agosto 2021, alle ore 18:00.

In attesa di un comunicato stampa della divisione italiana, ci affidiamo intanto a quanto riferito da Nintendo of America al riguardo: il nuovo Indie World si terrà dunque domani, 11 agosto 2021, alle ore 12:00 pm ET che dovrebbero corrispondere alle ore 18:00 italiane, se tutto va bene.



Il messaggio affidato a Twitter è molto stringato ma fornisce già una prima informazione importante: il video di presentazione pubblicato sui social media durerà 20 minuti e riguarderà giochi indie in arrivo su Nintendo Switch, presumibilmente nel corso del 2021 o comunque nei prossimi mesi.

Considerando lo stile classico di questo tipo di appuntamenti da parte di Nintendo, possiamo comunque aspettarci una bella quantità di informazioni concentrate anche in un arco di tempo così ristretto, visto che di solito si tratta di trailer molto brevi e mostrati a un ritmo particolarmente veloce.

Come abbiamo visto di recente in base ai risultati finanziari, Nintendo Switch ha superato 89 milioni di unità vendute, in attesa dell'arrivo di Nintendo Switch OLED.