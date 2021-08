Genshin Impact: il cosplay di Eula di alco.loli è temerario

Grazie al vasto cast di personaggi unici e carismatici, Genshin Impact è senza dubbio uno dei giochi più amati dai cosplayer, che con frequenza ci propongono nuovi scatti dedicati ai protagonisti dell'action GDR di miHoYo. Il cosplay di Eula che vi proponiamo oggi è di alco.loli ed è davvero temerario.

Eula discende dal malfamato clan Lawrence che in passato ha governato in modo tirannico Mondstadt. La sua ambizione è quella di riscattare il nome della sua famiglia e riguadagnare la fiducia dei cittadini. Per questo motivo ha intrapreso la carriera militare, diventando il rispettato capitano della compagnia di ricognizione dei Cavalieri di Favonius. E a tal proposito alco.loli ci invita a unirci ai ranghi della sua unità. "Siete pronti a diventare un cavaliere sotto il comando del capitano Eula?", scrive la cosplayer nel post di Instagram.

Alcuni dei fan più affezionati ad Eula forse potrebbero criticare il costume scelto dalla cosplayer, che non rispecchia in maniera fedele l'originale. Ma tranquilli, fa tutto parte del temerario piano di alco.loli per cogliere di sorpresa i nemici!

"Questo è il mio piano per vendicarmi, nessuno dei nemici sarà in grado di combattere a piena potenza se sono distratti dal mio costume!". Una tattica decisamente interessante.

