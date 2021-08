Steam Deck: Valve e AMD collaborano per il supporto a Windows 11

Steam Deck permetterà ai giocatori di sostituire Steam OS con sistemi operativi di terze parti, come Windows 11. Mancano ancora diversi mesi al lancio del nuovo sistema operativo di Microsoft, ma Valve è già al lavoro per integrarne il supporto sulla sua nuova console portatile, con la collaborazione di AMD.

La conferma è arrivata grazie a un'intervista rilasciata a PC Gamer da Greg Coomer. Il designer spiega che fino ad ora il team si è concentrato sopratutto sul supporto a Windows 10, ma che i primi test hanno dimostrato che non c'è nulla che possa precludere la compatibilità tra Windows 11 e Steam Deck.

Steam Deck

Coomer aggiunge che gli sviluppatori Valve in queste settimane stanno eseguendo dei test con il TPM (Trusted Compatiblity Module) e collaborando con AMD per garantire la piena compatibilità per quanto riguarda il BIOS.

Nelle scorse settimane Valve ha spiegato che nelle sue intenzioni Steam Deck sarà una console longeva, a "prova di futuro", quindi è naturale che la compatibilità a Windows 11 sia una delle priorità della compagnia, visto che il nuovo sistema operativo sarà con molta probabilità il punto di riferimento del gaming PC negli anni a venire.

Rimanendo in tema, Valve non si vuole fermare a Steam Deck e a quanto pare già pensa al futuro.