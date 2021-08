Back 4 Blood: le Carte enfatizzano le scelte dei giocatori, per Turtle Rock Studios

Uno degli elementi che contraddistingue Back 4 Blood da Left 4 Dead è il sistema delle carte. Stando alle parole di Turtle Rock Studios, si tratta di un elemento fondamentale della loro nuova produzione e che ha lo scopo di enfatizzare le scelte dei giocatori.

Come spiegato nella nostra anteprima di Back 4 Blood, ogni giocatore avrà a disposizione un mazzo di carte. Ognuna di esse ha dei bonus passivi specifici e impattanti negli equilibri dei match, come incrementare la velocità di ricarica o i danni con determinate tipologie di armi.

"Volevamo che i giocatori avessero il pieno potere nel poter cambiare il proprio playstyle e non solo perché il gioco rende casuali il loro bottino e l'IA.", spiega Brandon Yanes in un'intervista con Gamebyte.

"La domanda che ci siamo posti all'inizio dello sviluppo era come i giocatori potessero avere il pieno controllo sulle loro scelte. Originariamente non erano le carte, ma con il procedere dello sviluppo abbiamo capito che il loro concept era più semplice da capire.".

"Amiamo provare idee differenti. Usare le carte per dare vita a stili di gioco differenti, come una carta possa contrastare un pericolo, un altro giocatore e così via. E qualche volta non si tratta neppure di uso pratico, ci piacciono le carte anche quando hanno effetti solo divertenti."

Back 4 Blood sarà disponibile per PC, Xbox Series X | S, PS5, Xbox One e PS4 a dal 12 ottobre. A partire dal 12 agosto inizierà una nuova beta aperta a tutti i giocatori.