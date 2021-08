Steam Deck: il collegamento al dock non migliora le prestazioni

Steam Deck può essere collegato a un dock, acquistabile separatamente, tramite il quale è possibile giocare con un monitor o una TV. Un po' come Nintendo Switch, ma in questo caso il collegamento alla docking station non offrirà nessun cambiamento nelle prestazioni.

Come saprete quando collegata al dock la console di Nintendo attiva una sorta di "modalità potenziata" che incrementa la risoluzione e in alcuni casi le perfomance dei giochi. Questo tuttavia non accadrà con Steam Deck, come confermato dal designer Greg Coomer in un'intervista con PC Gamer.

"Sì abbiamo considerato un opzione simile, ma abbiamo deciso di non metterla in cima alle priorità del nostro target... abbiamo pensato che fosse meglio tutto considerato non modificare le prestazioni in base al collegamento con il dock o la modalità portatile.", afferma Coomer, spiegando in seguito che il focus di Valve era quello di creare la miglior esperienza possibile con la modalità portatile.

Steam Deck

"Abbiamo deciso di concentrarci e dare la priorità al modo in cui pensiamo verrà utilizzata maggiormente Steam Deck, ovvero in mobilità. Per questo motivo abbiamo scelto un limite dove la macchina potesse girare bene e con un buon framerate con i titoli AAA in questo scenario. Non abbiamo sentito il bisogno di dedicarci anche a uno scenario con risoluzione maggiore con la console collegata al dock. Volevamo un design semplice e dargli la priorità.".

Questo ovviamente non significa che dovrete per forza giocare a 800p (la risoluzione massima dello schermo di Steam Deck) quando collegate la console con il dock a un monitor o una TV. Tuttavia in questo caso le prestazioni saranno le stesse della modalità portatile.

Rimanendo in tema, sapevate che Valve sta collaborando con AMD per il garantire la compatibilità di Windows 11 con Steam Deck?