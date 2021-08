Back 4 Blood, provato il nuovo shooter in prima persona che raccoglie l’eredità di Left 4 Dead

In entrambe le modalità c'è alla base l'enorme competenza di Turtle Rock di offrire un'esperienza fortemente orientata al multiplayer visto che sia la campagna, interamente giocabile in co-op a 4, sia il PvP si arricchiscono esponenzialmente nel momento in cui decidiamo di giocare in compagnia di una manciata di amici. E Back 4 Blood fa di tutto per rendere questa possibilità alla portata di tutti: il gioco è completamente cross platform, integra una chat vocale perfetta e tutta una serie di opzioni per invitare rapidamente conoscenti e sconosciuti nella propria partita.

Ma che tipo di gioco è in concreto? Se per qualche motivo ancora oggi non vi è chiaro, si tratta di uno shooter in prima persona a tema zombie che punta a mescolare due tipologie di gioco ben distinte ma intimamente connesse. Da un lato abbiamo infatti una campagna dove il giocatore deve proseguire lungo dei livelli particolarmente elaborati facendo i conti con ondate di zombie che rispondono a dinamiche casuali ma molto ragionate; dall'altro abbiamo un PvP asimmetrico che vede 8 utenti darsele di santa ragione controllando alternativamente gli umani o gli zombie all'interno di match che decreteranno vincitrice la squadra che sarà durata di più.

Un progetto che, in qualche modo, rappresenta la summa di tutte le esperienze pregresse di Turtle Rock Studios , una software house competente, che ha saputo creare e innovare, ma ha anche dovuto fare i conti con alcune scelte di marketing e comunicazione non particolarmente lucide. E ciononostante ha saputo rialzarsi più forte di prima per portare ora sui nostri monitor e TV proprio questo Back 4 Blood.

Contenuti della beta

Partiamo prima di tutto da quello che troverete nella beta, visto che, di fondo, è la stessa identica roba che abbiamo giocato anche noi, pur con qualche eccezione.

Per quello che concerne la campagna, sono disponibili le prime due missioni del primo atto. Non abbiamo dettagli molto precisi sulla struttura definitiva del PvE, ma diamo per scontato che possiamo aspettarci più atti del singolo presente nella beta per una durata complessiva che sarà estremamente variabile a seconda del livello di difficoltà selezionato e dell'abilità del team. Chiaramente ci saranno anche cambi di ambientazione e soprattutto un numero sostanzioso di variabili che entrano in gioco ad ogni run grazie alla casualità imposta dal Regista controllato dall'intelligenza artificiale, unito al sistema di carte di cui parleremo più avanti.

Passando invece al PvP, il multiplayer a squadre, sarà possibile affrontare due diverse mappe di medie dimensioni abbastanza aperte, ma con piccole costruzioni a consentire un minimo di riparo (o una lunga morte agonizzante), dove potremo selezionare cinque diversi personaggi umani e gran parte degli infestati speciali prima di darcele di santa ragione.

In termini di armi abbiamo potuto dare un'occhiata a gran parte dell'armamentario che sarà in linea con quello che ci si aspetta da uno shooter a tema zombie con una forte propensione al survival: moltissime armi bianche, pistole, fucili mitragliatori di ogni tipo, fucili a pompa, granate, molotov, taser e un numero sostanzioso di gadget e strumenti per curarsi e distrarre o rallentare l'orda famelica.

In aggiunta è possibile anche girovagare per Fort Hope, una sorta di hub sicuro dove incontrare gli altri giocatori della squadra e interagire con alcuni personaggi non giocanti che, da quanto visto, si limiteranno a rappresentare la nostra interfaccia per la gestione dei mazzi di carte e per la progressione permanente del nostro profilo. Da questo punto di vista Back 4 Blood è abbastanza avvolto nel mistero ma è possibile che in futuro questa componente del gioco verrà espansa per implementare missioni speciali e periodiche e per garantire l'evoluzione del meta.

Giusto a titolo informativo, la beta sarà strutturata in due fasi: una prima che va dal 5 al 9 agosto e sarà a numero chiuso su invito e una seconda sessione che va dal 12 al 16 agosto che fungerà da open beta aperta a chiunque. Non dovrebbero esserci limitazioni in termini di hardware visto che la beta potrà essere giocata su tutte le piattaforme dove è prevista l'uscita del gioco: PC, PS4, PS5 e tutta la famiglia Xbox a partire da One.