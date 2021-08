ID@Xbox Indie Showcase torna con un secondo evento, ecco la data

ID@Xbox Indie Showcase tornerà con un secondo evento: la data annunciata da Microsoft per la nuova presentazione dedicata alle produzioni indipendenti è quella del 10 agosto alle 18.00, ora italiana.

Dopo i giochi, i video e gli annunci del primo ID@Xbox Indie Showcase, la casa di Redmond riproporrà il format per ulteriori novità sul fronte indie per le piattaforme Xbox, ma cosa verrà presentato esattamente?

Stando all'annuncio, saranno presenti team di sviluppo come Rebellion, Chump Squad e altri ancora, e si potranno vedere in azione titoli come The Artful Escape, OlliOlli World, Library of Ruina e RPG Time: The Legend of Wright, ma non solo.

Durante l'evento non mancheranno inoltre nuovi annunci legati a Xbox Game Pass, ormai una costante per tutte le strategie comunicative di Microsoft. Aspettiamoci l'introduzione di ulteriori giochi nel catalogo.

L'appuntamento è dunque per il 10 agosto alle 18.00.