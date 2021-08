Saints Row: reboot annunciato entro la fine del mese, per un insider

Stando all'insider Okami Games, entro la fine del mese dovrebbe essere annunciato il reboot della serie Saints Row, titolo attesissimo dai fan che da anni sperano in un nuovo capitolo.

I dettagli in merito sono scarsi e va detto che non c'è niente di confermato, ma la verità è che è noto come Volition sia da anni al lavoro su di un Saints Row inedito, con il franchise che è stato tenuto vivo a colpi di edizioni rimasterizzate. Quindi per molti la questione non è se ci sarà un nuovo Saints Row, ma quando sarà effettivamente presentato.

Okami Games: "Qualche fan di Saints Row là fuori? Ho sentito che ne stanno facendo il reboot... dovrebbe essere annunciato questo mese."

In quale occasione potrebbe arrivare l'annuncio? Facile pensare subito alla Gamescom 2021, che si terrà dal 25 al 27 agosto. Magari potrebbe essere mostrato qualcosa durante la Gamescom Opening Night Live del 25 agosto, oppure un titolo così importante potrebbe essere ospitato dall'Xbox Showcase del 24 agosto. D'altro canto, come già sottolineato, non c'è niente di confermato, quindi ci troviamo di fronte a delle pure ipotesi. Staremo a vedere come andrà.