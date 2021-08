Zool Redimensioned: ecco tutte le novità di questa riedizione

Sumo Digital Academy ha annunciato quali saranno le novità introdotte in Zool Redimensioned, in uscita in questi giorni su Steam, ovviamente per PC. Per chi non lo conoscesse stiamo parlando della riedizione di un platform di Gremlin Graphics molto amato su computer Amiga, che all'epoca riscosse un buon successo.

Tra le novità, oltre all'allargamento dell'inquadratura, che serve a sopperire a uno dei principali difetti del titolo originale, ci saranno: l'aggiunta del doppio salto, che renderà le piattaforme e i combattimenti più accessibili per tutti i giocatori; la possibilità di completare i livelli senza raccogliere tutti gli oggetti necessari; delle ricompense specifiche per chi raccoglierà più oggetti; la revisione completa dei livelli per renderli più scorrevoli e più divertenti da esplorare per andare a caccia di segreti; la revisione della grafica per rendere lo scenario più leggibile; il game over rispedisce a inizio livello e non a inizio gioco; aggiunti tre collezionabili speciali in ogni livello per i completisti; aggiunta una modalità assistita opzionale per i salti e lo sparo, che però disattiva gli obiettivi; i controlli sono completamente configurabili; aggiunta una schermata di selezione dei livelli; il motore fisico è stato completamente rivisto per rendere i salti e gli atterraggi di Zool più gestibili rispetto all'originale; rivisto l'attacco rotante di Zool, che ora lo trasforma in una specie di trivella; riviste le collisioni e le hitbox di tutti i nemici; i nemici e i boss aggiornano a 60fps contro i 30fps dell'originale.

A questo punto non resta che mettere le mani sulla versione finale e sperare che mantenga la promessa di ridare lustro a questo personaggio dimenticato.