Marvel's Avengers - Black Panther: Guerra per il Wakanda, trailer e war table completa in video

Marvel's Avengers si aggiorna in queste ore con Guerra per il Wakanda, la nuova espansione incentrata su Black Panther e la sua mitica terra nascosta, al centro dei nuovi intrighi che portano i supereroi a combattere nuove minacce, come vediamo nel trailer di presentazione e nella war table dedicata da parte di Square Enix.

Marvel's Avengers - Black Panther: Guerra per il Wakanda sarà disponibile da oggi, 17 agosto 2021, e sposta l'azione nel Wakanda, dove gli Avengers si recano per chiedere aiuto a Black Panther nella ricostruzione della squadra al completo.





Giunti sul posto, trovano T'challa disponibile ad aiutare, ma con la necessità prima di dover risolvere il problema di Klaw e dei suoi scagnozzi, che stanno cercando in ogni modo di penetrare nel paese e impossessarsi del vibranio e delle tecnologie custodite dal regno.

Le novità introdotte da questa espansione sono dune l'ambientazione di Wakanda, che introduce nuove quest per la Campagna principale, il personaggio di Black Panther con le sue nuove mosse, poteri e il suo caratteristico stile di combattimento, nuove mappe e nuovi boss, che forniscono anche materiali per il comparto multiplayer.

Insomma, come spiegato meglio all'interno della lunga War Table degli sviluppatori Crystal Dynamics, ci sono diverse novità in arrivo con questa sostanziosa aggiunta per Marvel's Avengers e per saperne di più vi rimandiamo all'anteprima della prima espansione e all'intervista ai doppiatori originali.