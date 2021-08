Psychonauts 2: un nuovo filmato è dedicato ai collezionabili

Double Fine ha pubblicato un nuovo filmato di Psychonauts 2 dedicato ai numerosi collezionabili presenti nel gioco, tra alcuni ritorni e tante novità. L'attesissimo platform sarà infatti pieno di oggetti da trovare e raccogliere, tra fogli svolazzanti, borse piene di ricordi, i figment e tanti altri ancora. Guardate il video, che trovate in testa alla notizia, per farvi un'idea di cosa vi aspetta nel gioco.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recente anteprima di Psychonauts 2, in cui abbiamo scritto:

Psychonauts 2 potrebbe essere la produzione più grossa e importante di Double Fine, almeno per quanto riguarda gli anni più recenti, cosa che dimostra palesemente il grande potenziale di questo gioco visti i precedenti del team. Dopo uno sviluppo travagliato, la nuova stabilità economica trovata all'interno degli Xbox Game Studios dovrebbe assicurare la massima libertà creativa a Tim Schafer e compagni, dunque ci aspettiamo non solo che Psychonauts 2 sia un degno erede del primo capitolo ma che raggiunga pienamente la visione originale del team sull'intera serie. Non abbiamo visto molto e l'attesa potrebbe essere ancora lunga, ma quanto emerso finora ci emoziona, sia per l'evidente follia che traspare dal progetto (e l'aggiunta di Jack Black non fa che incrementarla), sia per quello che potrebbe essere il grande ritorno di un genere ormai marginale ma sempre glorioso come il platform in 3D con elementi adventure.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'uscita di Psychonauts 2 è prevista per il 25 agosto 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S e PS4.