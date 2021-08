Metal Gear Solid: streamer ha scoperto un bug che è un sogno per gli speedrunner

La streamer Twitch, nonché membro di Yogscast, Boba ha scoperto un bug in Metal Gear Solid, versione PS1, che è un vero e proprio sogno per gli speedrunner, dato che permette di risparmiare diversi minuti di gioco.

Mentre giocava, Boba ha ricevuto un proiettile da una guardia è si è ritrovata dietro a una porta che teoricamente doveva essere impassabile. La ragazza ha quindi chiesto in chat cosa fosse successo e alcuni le hanno spiegato che aveva appena saltato un pezzo del gioco.

La scoperta del bug si è subito diffusa per la comunità degli speedrunner, che hanno confermato l'originalità del ritrovamento, ossia che si tratta di un bug inedito mai individuato da altri.

Subito dopo, alcuni speedrunner si sono riuniti per studiare come riprodurre il bug: bisogna posizionare Snake contro la porta e fagli puntare la pistola verso una guardia. Quando Snake subisce un colpo, fa un piccolo passo indietro, che gli fa toccare la hitbox dell'area. Stando a quanto hanno appreso, usarlo può far risparmiare circa 2 minuti e mezzo, un'enormità per chi punta a finire i giochi nel minor tempo possibile.

Aspettiamoci quindi che presto i record attuali delle speedrun di Metal Gear Solid vengano spazzati via.