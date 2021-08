Scorn confermato in autunno 2021? L'horror Xbox e PC compare alla Gamescom 2021

Scorn, l'interessante sparatutto in prima persona con elementi adventure da parte di Ebb Software, caratterizzato da una particolare ambientazione che mischia horror a fantascienza, potrebbe essere stato confermato per autunno 2021, in base alla sua breve apparizione durante l'Opening Night Live alla Gamescom 2021.

È da un po' di tempo che Scorn è scomparso dai radar, dopo essere stato presentato nel primo Showcase dedicato a Xbox Series X e in particolare ai giochi indie in arrivo, dove è emerso come uno dei titoli più interessanti dell'evento. Da lì in poi non è mai stata fatta chiarezza sulla sua data di uscita, ma questa potrebbe ricadere nell'autunno 2021.

Il riferimento è infatti visibile nel breve video trasmesso nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, all'interno di un video reel contenente una sorta di riepilogo delle varie uscite previste su Xbox Game Pass nel prossimo periodo. Come potete vedere dal frame riportato qui sotto, il periodo di uscita sembra proprio essere "Fall 2021", ovvero autunno 2021.

Scorn, il periodo di uscita si è mostrato brevemente durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021

A questo punto, attendiamo eventuali informazioni ufficiali da parte di Ebb Software o Microsoft. Scorn è iniziato come progetto su Kickstarter nel 2014, con un'uscita prevista inizialmente nel 2017. Da lì in poi è emerso un periodo di sviluppo evidentemente un po' complicato, visto il ritardo accumulato finora.

Scorn è previsto arrivare su Xbox Game Pass al day one, come esclusiva console Xbox Series X|S e su PC. Il gioco presenta un mix tra adventure con enigmi da risolvere ed elementi da sparatutto in prima persona, il tutto all'interno di un'inquietante ambientazione che richiama lo stile artistico di H.R. Giger.

D'altra parte, il medesimo periodo di uscita era stato indicato in precedenza anche dall'Xbox Game Pass, dunque si tratterebbe di una conferma. Nell'ottobre dell'anno scorso avevamo visto un video di gameplay da 14 minuti su Scorn.