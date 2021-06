Scorn: periodo di uscita indicato dall'Xbox Game Pass

Durante l'E3 2021 Microsoft ha condiviso molte notizie legate a giochi in arrivo su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di accedere per una cifra fissa mensile a un catalogo in continua espansione di giochi. Tra i vari dettagli, ve ne è uno che a un primo momento è sfuggito: il periodo di uscita di Scorn. Il gioco horror era infatti atteso per un generico 2021, ma tramite la presentazione Microsoft ha mostrato che è precisamente atteso per l'autunno 2021.

Purtroppo manca ancora una data di uscita precisa, ma almeno sappiamo che non dobbiamo aspettarci un rilascio a sorpresa durante l'estate. Scorn è in sviluppo ormai da circa quattro anni e quindi un'attesa di qualche mese è facilmente sopportabile oramai.

Scorn

Ricordiamo che Scorn è un'avventura horror e ve ne abbiamo parlato un anno fa nella nostra anteprima, nella quale vi abbiamo spiegato che "Scorn ha ammaliato molti con il suo stile spregiudicato e il suo carattere forte e deciso. Ebb Software sembra avere le idee molto chiare e quello che è stato mostrato offre diversi spunti confortanti sullo stato del gioco. Quello che rimane sono i dubbi sull'effettiva efficacia di una narrazione così ermetica e poco esplicita e sullo sviluppo di uno shooting che vuole essere peculiare e poco ortodosso per natura. Speriamo che le prossime uscite del titolo possano diradare queste nubi."

Infine, vi segnaliamo il video di gameplay da 14 minuti di Scorn.