Bright Memory: Infinite: un nuovo trailer di gameplay mostra i progressi del gioco

L'editore Playism e lo sviluppatore FYQD-Studio hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay dell'action in prima persona Bright Memory: Infinite, concesso in esclusiva alla testata Gamespot. Lo trovate in testa alla notizia.

Si tratta di un ottimo modo per vedere Bright Memory: Infinite di nuovo in azione e saggiare i progressi dello sviluppo, oltre che per gustarsi qualche nuova scena del gioco. Insomma, se lo state aspettando, premete il tasto play pieni di fiducia.

Per il resto vi ricordiamo che Bright Memory: Infinite è previsto per il 2021 su PC e Xbox Series X e S. Più avanti dovrebbe uscire anche su PS5. Nessuna versione ha ancora una data d'uscita ufficiale.

Se volete farvi un'idea di cosa vi aspetta, potete intanto giocare a Bright Memory, sostanzialmente il primo capitolo del gioco.