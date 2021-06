PS5 sta per ricevere un controller costosissimo stile Elite da HexGaming

Il produttore di controller HexGaming ha annunciato Hex Rival, un controller per PS5 davvero costosissimo, che segue la scia dei controller pro sdoganata dall'Elite Pro Controller per console Xbox. Si tratta di un oggetto premium, pensato per un pubblico scelto che vuole il massimo dalle sue periferiche di controllo.

Vediamo un'immagine dell'Hex Rival:

Hex Rival

Pensate che questo gioiellino costa la bellezza di 290 dollari, solo cento in meno di una PS5 solo digitale. Le caratteristiche del controller sono ovviamente di tutto rispetto, visto che si parla di due pulsanti posteriori mappabili con quindici comandi differenti, di thumbstick intercambiabili e di un design rivisto per praticamente tutti i pulsanti. Inoltre i materiali con cui è costruito sono migliori di quelli di un DualSense.

L'Hex Rival è ovviamente pensato per la scena competitiva. Attualmente è acquistabile soltanto negli Stati Uniti, da Amazon o dal sito ufficiale di HexGaming, in diverse versioni: Great Wave (quella dell'immagine), Sakura Pink, Nebula Galaxy e Origin of Chaos.

Quello delle periferiche da gioco pro è un mercato sempre più florido, grazie all'affermarsi della scena eSport e di Twitch, dove non conta solo come si gioco, ma cosa si mostra al pubblico quando si gioca.