NBA 2K22: Paolo Banchero è il primo giocatore del college ad apparire nel gioco 2K

Paolo Banchero ha annunciato che è uno dei giocatori di NBA 2K22. Si tratta di una grande novità, in quanto l'italiano è il primo giocatore del college a far parte di un NBA 2K nell'intera storia della saga. Il ragazzo ha condiviso il proprio messaggio tramite Instagram, come potete vedere qui sotto.

Questo è il primo accordo tra un gioco di basket e uno sportivo del college, dopo l'approvazione dell'accordo NIL che permette di utilizzare l'immagine degli atleti universitari per fini di lucro. Paolo Banchetto ha quindi un proprio personaggio all'interno di NBA 2K22, con la maglia dei Duke Blue Devils.

