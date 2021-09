NBA 2K22: le dimensioni su PS5 sono enormi, ma anche su PS4 il peso non scherza

NBA 2K22, il prossimo gioco di basket di 2K, non è certamente leggero. Le dimensioni su PS5 sono enormi, ma anche su PS4 il peso non scherza di certo. Parliamo infatti di 108.897 GB su PlayStation 5 e 99.137 GB su PlayStation 4. La versione next-gen è quindi alquanto pesante e, a differenza di altri giochi, non garantisce un peso inferiore alla old-gen.

L'informazione arriva da Power DF, che su Twitter ha anche spiegato che i giocatori PlayStation possono scaricare in anticipo il gioco, precisamente 48 ore prima. Potete vedere il suo messaggio con un'immagine che prova il peso della versione PS4 e di quella PS5 di NBA 2K22 qui sotto.

Segnaliamo che le dimensioni sono simili, ma non troppo, a quelle di Xbox. Per quanto riguarda la versione Xbox One, NBA 2K22 pesa 84 GB. Le dimensioni su Xbox Series X|S, invece, arrivano fino a 116 GB. Indipendente che vogliate giocare su PlayStation o su Xbox, vi conviene sfruttare il pre-load per ridurre i tempi di attesa, nel caso nel quale vogliate comprare il gioco in digitale.

Vi ricordiamo che NBA 2K22 sarà disponibile anche su PC e Nintendo Switch, oltre che su PlayStation e Xbox. Inoltre, The W ritorna con varie novità, Online compreso.