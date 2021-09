PlayStation cerca dipendenti per "sviluppare tecnologie per le piattaforme future"

PS5 non ha ancora un anno, ma Sony sta già cercando dipendenti per "contribuire alla identificazione e allo sviluppo di un portfolio di tecnologie per le piattaforme PlayStation future". È già ora di parlare di PS6? Ecco quanto sappiamo.

L'informazione, condivisa su Twitter da @Zuby_Tech, arriva da una proposta di lavoro di PlayStation che suggerisce che Sony Interactive Entertainment sta già guardando al futuro. Anche se il tweet parla di PS6, nella proposta di lavoro non viene citata una specifica console. Di più, si parla in generale di "piattaforme": è possibile che si tratti di un headset VR o di qualcosa di completamente nuovo.

L'annuncio di lavoro segnala che il candidato avrà "l'opportunità di lavorare su progetti in collaborazione con i team di ricerca e sviluppo a Tokyo e a San Mateo, e con l'intero gruppo Sony." Segnala anche che "come parte del team 'Future Technology Group', lavorerai con piccoli team focalizzati su progetti di ricerca e di creazione di prototipi con la tecnologia più avanzata, trovando nuovi modi per applicarli alla nostra piattaforma e ai nostri servizi".

Ovviamente per ora si tratta solo di progetti di ricerca, ci vorranno anni per scoprire a cosa questo porteranno. Per questa sera, il nostro interesse è scoprire cosa abbia in serbo Sony per PS5!