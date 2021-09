Lavorare con i videogiochi è il libro per chi vuole capire meglio l'industria

"Lavorare con i videogiochi. Competenze e figure professionali" di Francesco Toniolo, è il libro per chi vuole saperne di più sull'industria dei videogiochi, ossia sulle competenze necessarie per sviluppare un titolo. Che fanno nella pratica producer e game designer? Come si fa a diventarlo? Per scoprirlo basterà leggere il testo, così da maturare una visione più matura e realista dei mestieri dei videogiochi.

Lavorare con i videogiochi, la copertina

"Nessuno può realizzare da solo un Call of Duty o un Grand Theft Auto, ma una singola persona può realizzare Cookie Clicker".

Con il passare degli anni i videogiochi sono diventati sempre più articolati, complessi, graficamente dettagliati e longevi. La possibilità che possa esistere una persona capace di occuparsi di tutti gli aspetti della creazione un videogioco è pressoché nulla e per portare alla luce un singolo videogioco bisogna avere team con sempre maggiore specializzazione interna.

In un viaggio nel dietro le quinte dei videogiochi, Francesco Toniolo ci illustra le diverse figure professionali che concorrono alla loro realizzazione. Non solo game designer e programmatori, ma anche grafici, quality assurance, producer, level designer, narratori, music composer e tanti altri.

Attualmente circa metà della popolazione mondiale gioca ai videogiochi, non è più possibile ignorare un mercato in così grande espansione. Ma cosa succede dietro le quinte? Come vengono creati i sempre più numerosi prodotti videoludici che ci troviamo quotidianamente davanti agli occhi? Questo libro vi guiderà nella scoperta delle professioni del videogioco: le competenze e i ruoli necessari sono moltissimi ed è importante conoscerli, così come è fondamentale approcciarsi a questo settore con la mentalità appropriata, a seconda delle proprie aspettative.

Che realizzare videogiochi sia per voi un lavoro o una passione, questo testo vi aiuterà a orientarvi verso la costruzione di un percorso soddisfacente nel settore videoludico.