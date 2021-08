NBA 2K22: The W ritorna con varie novità, Online compreso

2K ha svelato le ultime novità dedicate alla WNBA per il gioco NBA 2K22. Dopo il successo della modalità The W nel precedente gioco, gli sviluppatori vogliono "regalare un'esperienza WNBA ancora più autentica in NBA 2K22."

NBA 2K22 include un nuovo sistema di progressi dei distintivi per The W. Giocando otterrete distintivi che miglioreranno le capacità delle vostre giocatrici. In NBA 2K22 potrete personalizzare liberamente i distintivi delle vostre giocatrici, spaziando tra infinite possibilità e build uniche basate sulle vostre specialità.

Durante la creazione della vostra giocatrice, troverete i distintivi a disposizione di fianco ai vostri attributi e suddivisi in quattro categorie: Conclusione, Tiro, Regia e Difesa. Da questi distintivi dipenderà il progresso e l'evoluzione della vostra giocatrice. Giocando riempirete gli indicatori di ciascuna categoria e otterrete punti distintivo, che potrete utilizzare per equipaggiare e migliorare i distintivi. La possibilità di salvare build personalizzate per ogni giocatrice rende ancora più facile gestire e modificare i vostri distintivi. In questo modo potrete ottimizzare la gestione delle vostre giocatrici e trovare la strategia giusta per affrontare le diverse modalità offerte in The W.

NBA 2K22: varie novità per The W

In NBA 2K ci sono anche tre nuove attività disponibili nei giorni liberi. Le scelte influiranno sui progressi, sulla popolarità e sulle finanze. Le amichevoli sono il modo ideale per allenarsi con le proprie compagne in partite della durata di un solo quarto. È il modo migliore per aumentare l'affiatamento di squadra e di conseguenza la fiducia tra le compagne.

Partecipando agli allenamenti di squadra sarà possibile affinare abilità specifiche, ottenere distintivi e migliorarli sempre più. NBA 2K22 consiglia anche di "stringere un buon rapporto con l'allenatore: potreste guadagnarci piccoli extra, come per esempio esercizi aggiuntivi."

Oltre agli allenatori, è sempre una buona idea collaborare con le giocatrici WNBA del presente e del passato. Gli allenamenti con contatto di NBA 2K22 sono un ottimo modo per apprendere nuove abilità in The W. Nel corso della stagione potrete fare amicizia con alcune delle stelle più luminose del firmamento WNBA, come Candace Parker, A'ja Wilson e Nneka Ogwumike. Potrete quindi sfidarle in partite ai 21 punti 1 vs 1, 2 vs 2 e persino 3 vs 3. Una volta conosciute le altre giocatrici potrete scegliere di unire le forze con loro. Negli allenamenti successivi avrete la possibilità di giocare al loro fianco o di sfidarle sul campo. Ciascun contatto si concentra su abilità diverse e permetterà di migliorare in una delle categorie di distintivi. Sconfiggendole si può migliorare notevolmente i distintivi nelle singole categorie. Potrete affrontare gli allenamenti tutte le volte che vorrete. Per cominciare al meglio la propria avventura in The W, NBA 2K offre già tre contatti WNBA.

Anche The W Online fa ritorno in NBA 2K22 con un paio di aggiunte. Prima di tutto, potrete collegarvi con i vostri amici prima che cominci il matchmaking. The W Online è la modalità ideale per giocare online con i vostri amici. Sia con gli amici sia in solitaria, otterrete PE stagione semplicemente giocando. Salendo di livello otterrete nuovi premi e ricompense, tra cui due nuovi contatti storici di Houston Comets e New York Liberty, giocabili durante gli allenamenti con contatto! I contatti storici verranno resettati all'inizio di ogni stagione, per permettervi di espandere la vostra rete di conoscenze.

Infine, vi ricordiamo che NBA 2K22 ha presentato le Stagioni, le novità di MyTeam e la Mia Carriera.