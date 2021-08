GigaBash, trailer della Gamescom 2021 per il brawler con mostri giganti e robot

GigaBash, l'interessante brawler a base di mostri giganti e robot, è stato mostrato con un nuovo trailer alla Gamescom 2021. Il gioco uscirà all'inizio del 2022 su PC e PS4.

Ispirato in modo piuttosto chiaro al classico King of the Monsters, ma con meccaniche simili a Super Smash Bros. Ultimate, il gioco ci mette a disposizione dieci creature giganti che dovranno sfidarsi all'interno di diversi scenari.

"Dopo secoli passati a sonnecchiare nelle viscere della terra, le bestie primordiali note come Titani si sono risvegliate. Adesso dovranno combattere contro l'umanità (e l'una contro l'altra) per dominare sul mondo", recita la sinossi ufficiale di GigaBash.

"GigaBash combina la creatività e la caoticità dei titoli come Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate e War of the Monsters con le dimensioni mozzafiato dei classici film kaiju. Gioca nei panni di un titano scatenato o di un mecha caccia-titani."

"Evoca fulmini dal cielo, usa una torre radio come bastone o fai rotolare un intero distretto (e i tuoi nemici) in un'enorme palla di neve. Crea abbastanza distruzione e ti evolverai nella tua forma definitiva, il terrificante titano di classe S."

"Scegli tra un colorato cast di 10 personaggi unici nella modalità Battaglia, ognuno con le proprie mosse e il proprio stile. Riuscirai a padroneggiarli tutti?"

GigaBash, uno spettacolare attacco speciale

"Tuffati nelle classiche battaglie tutti contro tutti fino a 4 giocatori o fai squadra e competi nei 2v2. Porta la guerra in tutto il mondo, dalle città alle località esotiche, nessun luogo è al sicuro dalla furia dei titani!"

"Siediti sul divano e sfida fino a tre amici nel multigiocatore locale. La casa è vuota? Nessun problema, vai online! Scegli il giusto tempismo per le mosse, blocca gli avversari, usa le prese e le mosse speciali per riempire la barra e rivelare la tua forma finale!"

"Scopri le origini (e le sfortune) dei titani in quattro campagne uniche per giocatore singolo, ognuna con un proprio protagonista di dimensioni eccessive. Partecipa a sfide testa a testa nella modalità Duello, competendo contro giocatori di tutto il mondo per scoprire chi è il vero re dei titani."