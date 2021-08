Star Wars: The Mandalorian, il videogioco è un progetto fan made che fa sognare i fan

Star Wars: The Mandalorian non avrà un videogioco ufficiale, o almeno non ve n'è ancora traccia, ma il progetto fan-made emerso online ha davvero fatto pensare a un suo possibile arrivo, visto il modo convincente in cui è stato mostrato con una sorta di video gameplay leaked.

In mancanza di informazioni, il video aveva inizialmente tratto in inganno facendo pensare alla possibilità di un video leaked, anche se la qualità del filmato e del gioco mostrato poneva diversi dubbi sulla sua veridicità effettiva. Come riportato anche da DSOGaming e altre fonti in queste ore, ci sono delle prove piuttosto inconfutabili per considerare il video un fake, o meglio un mock-up ben costruito con asset tratti da vari giochi.

Articolo originale:

Non sappiamo bene l'origine di tale video ma può essere visto a questo indirizzo su YouTube. Non ci sono mai stati annunci o voci di corridoio relative a un videogioco di The Mandalorian, la serie TV che ha avuto un grande successo su Disney+, dunque la questione ci coglie alquanto di sorpresa.

In base a quanto è visibile nei quattro minuti e mezzo di video, sembra essere una sorta di action in terza persona che ha per protagonista proprio il Mandaloriano in corazza e armi, qui alle prese con una non meglio specificata fuga da una sorta di nave spaziale.

Sembra trattarsi di una versione ancora preliminare del gioco, considerando che sono presenti anche alcuni glitch grafici, mentre non è chiara la piattaforma su cui gira: secondo alcuni potrebbe trattarsi di Google Stadia, secondo altri forse un devoti di Xbox. Quello che è certo, è che anche questo video rispetta precisamente i canoni stabiliti per ogni video "leaked" che si rispetti: è off-screen, ha un contrasto pessimo e l'inquadratura è leggermente sbilenca, dunque se non altro ha l'approvazione del Consorzio Ufficiale dei Video Leaked.

A parte gli scherzi, ci sono vari motivi per dubitare della veridicità del gioco, anche se bisogna dire che, se dovesse trattarsi di un mock-up, sarebbe allora davvero un buon lavoro. Restiamo in attesa di eventuali informazioni: The Mandalorian si sta preparando alla Stagione 3 su Disney+ e considerando il suo successo una trasposizione in videogioco avrebbe particolare senso. Vista la rinascita della divisione LucasFilm Games, potrebbe essere un progetto affidato all'etichetta, ma per il momento non c'è davvero nulla di ufficiale al riguardo.