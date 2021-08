NBA 2K22: 2K Sports presenta le Stagioni, le novità di MyTeam e la Mia Carriera

Attraverso un lungo post online della serie Courtside Report di NBA 2K22 , 2K Sports ha voluto presentare le Stagioni , le novità di MyTeam, la Mia Carriera e The W Online . Le Stagioni sono importantissime per NBA 2K22 e tutte le ricompense potranno essere riscattate senza costi aggiuntivi al raggiungimento di ciascun nuovo livello Stagione.

NBA 2K22 è pensato per darvi sempre nuovi modi di migliorare e competere, e contenuti sempre diversi. Non vediamo l'ora che mettiate le mani sulle tantissime novità di NBA 2K22! Non perdiamo tempo, quindi: ecco una serie di funzioni da tenere d'occhio in vista dell'uscita di NBA 2K22.

In NBA 2K21 abbiamo presentato le Stagioni, una nuova funzione per salire di livello e ottenere ricompense in MyTEAM: in NBA 2K22 le Stagioni sono più ricche di contenuti che mai. Le Stagioni ricopriranno un ruolo fondamentale in tutto NBA 2K22, che si tratti de La mia CARRIERA, MyTEAM o The W Online: permetteranno infatti di ottenere nuovi contenuti e ricompense semplicemente giocando, senza costi aggiuntivi.

NBA 2K è cambiato tantissimo nel corso degli anni e siamo entusiasti di annunciare le modifiche introdotte in NBA 2K22. Le Stagioni sono importantissime per NBA 2K22 e tutte le ricompense potranno essere riscattate senza costi aggiuntivi al raggiungimento di ciascun nuovo livello Stagione.

La mia CARRIERA

Luka Doncic in NBA 2K22

L'anno scorso le Stagioni erano una funzione esclusiva di MyTEAM. Ora non più! In NBA 2K22, le Stagioni saranno disponibili anche ne La mia CARRIERA. Esplorando la Città [PlayStation 5/Xbox Series X|S] o il Quartiere [PlayStation 4/Xbox One] potrete ottenere ricompense di altissimo valore, come vestiti, striscioni per Il mio GIOCATORE, un premio finale per ogni Stagione e tanto altro ancora.

Accendete i motori! Il premio finale della Stagione 1 vi permetterà di scatenarvi sui go-kart nella Città e nel Quartiere. Quest'anno potrete infatti utilizzare i go-kart per esplorare le aree del mondo di gioco: saranno disponibili a partire dal livello 40. Inoltre, una volta raggiunto il livello 30 potrete girare per Città o Quartiere sui rollerblade. Per ottenere queste ricompense basterà raggiungere il livello richiesto. Ciascuna Stagione permetterà infine di riscattare il premio finale, disponibile per chiunque soddisfi i requisiti.

Il Quartiere è ricco di cose da fare e vedere, ma quest'anno abbiamo voluto portarvi a esplorare destinazioni più... tropicali. Chi gioca a NBA 2K22 su PlayStation 4 e Xbox One potrà infatti far rotta per i Caraibi durante la Stagione 1, dando spettacolo sul ponte di una nave da crociera e nei campi delle isole più esotiche del mondo.

Ci siamo anche impegnati un sacco per dare una nuova definizione al termine "Leggenda" e siamo sicuri che vi piacerà un sacco il risultato a cui siamo giunti. L'obiettivo finale per tutti i giocatori di NBA 2K22 è ovviamente diventare una Leggenda, ma non si diventa certo Hall of Famer da un giorno all'altro. Pensateci! I più forti di sempre non si sono guadagnati il titolo in una sola stagione: le loro sono storie di anni e anni di successi. È per questo che sono così speciali. Per diventare una Leggenda di NBA 2K22, quindi, dovrete raggiungere il livello 40 in quattro Stagioni diverse. Non per forza quattro Stagioni consecutive, ovviamente, ma... dovrete impegnarvi parecchio prima di ascendere allo status di vere Leggende.

Un'altra novità delle Stagioni è il "First Fridays". Ogni venerdì verranno aggiunti alla colonna sonora nuovi brani per tutta la durata della Stagione Grazie alla collaborazione con alcune delle più importanti etichette musicali del mondo, artisti indipendenti e musicisti di fama mondiale si uniranno a Travis Scott, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Young Thug e altri nella colonna sonora di NBA 2K22. Nel corso dell'anno continueremo ad aggiungere nuovi brani al Club 2K [PlayStation 5/Xbox Series X|S]. Per maggiori informazioni visitate 2K Beats.

Una cosa è certa: per giocare ad alti livelli, vestirsi bene è molto importante. Nel corso dell'anno potrete rimpinguare il vostro guardaroba con vestiti sempre nuovi. Ogni Stagione offrirà abiti delle marche più rinomate, per fare sempre bella figura dentro e fuori dal campo.

NBA 2K22 avrà più contenuti, eventi e ricompense che mai, ed è solo un assaggio di quello che vi aspetta.