My Nintendo e LEGO VIP, al via una importante collaborazione con nuovi premi

My Nintendo e LEGO VIP uniscono le forze per dar vita a una importante collaborazione, con nuovi premi destinati agli utenti che aderiscono a entrambe le raccolte punti.

Per celebrare il lancio dello Starter Pack Le Avventure di Luigi, le due aziende hanno deciso di condividere le rispettive promozioni per un periodo di tempo limitato.

"Nel nuovo Starter Pack - Avventure di Luigi, Luigi entra a far parte del mondo di LEGO Super Mario per sfidare Boom Boom e Goombosso, e naturalmente affiancare il suo famoso fratello Mario", si legge nel comunicato. "Per festeggiare questo evento, Nintendo si unisce a LEGO VIP per offrirti una varietà di divertenti premi!"

"Il programma LEGO VIP è un programma fedeltà che premia i clienti per gli acquisti effettuati direttamente sul sito LEGO.com, presso i rivenditori o nei punti vendita LEGO."

"Chi prende parte al programma riceve dei punti per determinate attività, come gli acquisti e la partecipazione a sondaggi, oppure per seguire LEGO sui social media."

"Al momento dell'iscrizione si ricevono una serie di vantaggi, come l'accesso anticipato a set LEGO esclusivi, premi esclusivi LEGO VIP, estrazioni a premi e altro ancora. I punti possono essere usati per ottenere premi esclusivi e codici coupon."

LEGO Luigi, lo Starter Pack

Premi disponibili ora su My Nintendo

Per un periodo di tempo limitato, gli utenti di My Nintendo potranno usare i loro punti di platino per ottenere un magnifico portachiavi di LEGO Super Mario, degli sfondi digitali e addirittura punti LEGO VIP.

E non è tutto! I partecipanti al programma LEGO VIP possono usare i loro punti LEGO VIP per ricevere anche il portachiavi di LEGO Luigi e lo sfondo corrispondente!