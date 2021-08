Skate 4 arriverà anche su PC, conferma EA

Skate, il nuovo capitolo della serie di skateboard da parte di EA che, per comodità, viene spesso chiamato Skate 4 essendo il quarto titolo, arriverà anche su PC, con la conferma giunta da parte di Electronic Arts attraverso Twitter.

La piattaforma non risultava nell'annuncio iniziale all'EA Play Live 2020, andato in scena l'anno scorso, ma la conferma è arrivata in queste ore. Si tratta, peraltro, del primo capitolo della serie ad arrivare su PC, visto che i precedenti sono solo su Xbox 360 e PS3, dunque è una notizia doppiamente importante.



Non ci sono ancora dettagli precisi né nuovi materiali video o immagini sul gioco in questione, che resta molto atteso dalla folta community di appassionati che per anni anno chiesto a EA un ritorno della serie sulle scene videoludiche. Nel tweet è visibile solo un teaser che, di fatto, conferma l'arrivo di Skate 4 su PC.

Per il resto, sappiamo che Skate 4 è sviluppato da Full Circle, nuovo team fondato da EA e veramente poco altro, al di là del fatto che, probabilmente, sia destinato a proseguire con lo stile della trilogia originale, ovvero presentandosi come una sorta di open world su skateboard con controlli piuttosto tecnici.