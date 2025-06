Skate ha un periodo di uscita in accesso anticipato, avete ancora poco tempo per iscrivervi ai playtest

Con l'arrivo della prima versione ufficiale del gioco, è stata fissata una scadenza per prendere parte ai playtest , che offrono la possibilità di provare il gioco gratuitamente e ottenere ricompense esclusive da qui fino al lancio. Avete tempo per iscrivervi fino al 27 giugno . Se siete interessati, potete registravi al programma skate. insider a questo indirizzo .

Dopo un lungo periodo di gestazione e ritardi sulla scaletta, finalmente Electronic Arts e gli sviluppatori di Full Circle hanno fissato una finestra di lancio per l'accesso anticipato del simulatore di skateboarding, Skate . Non dovremo attendere a lungo: la versione early access sarà disponibile su PC e console a fine estate , dunque entro pochi mesi.

Il più grande aggiornamento pubblicato finora

A proposito dei playtest, EA ha svelato inizieranno il prossimo 2 luglio, assieme al più grande aggiornamento realizzato finora. Si tratta dell'update 0.27 che introduce nuovi upgrade, modifiche, correzione e dei miglioramenti delle performance a lungo richiesti da parte della community.

Tra i miglioramenti figurano anche numerosi upgrade grafici, tra cui una maggiore cura nei dettagli ambientali come segnaletica, vegetazione e graffiti. EA promette inoltre effetti di luce e ombra potenziati, texture aggiornate e altri dettagli aggiuntivi. In tutto ciò sono state aggiunte ben 140 nuove sfide da affrontare e, in generale, sono state triplicate le missioni disponibili nel gioco, andando ad ampliare a dismisura la mole di contenuti disponibili attualmente in Skate e che verrà ulteriormente arricchita da qui al lancio della versione completa.