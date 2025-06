Google Telefono rinnova la sua interfaccia con il design Material 3 Expressive

La nuova interfaccia Material 3 Expressive è tra le principali novità di questi mesi. Ebbene, diverse applicazioni stanno iniziando ad adattarsi a questo cambiamento, con icone più intuitive e nuove palette di colori. Google Telefono è stato infatti aggiornato lato server e presenta una serie di novità (non ancora disponibili ufficialmente ma in fase beta). Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.